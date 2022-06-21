Рада підтримала у першому читанні закон про «митний безвіз»

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7420 про зміни до Митного кодексу. Вони необхідні для того, щоб Україна оформила «митний безвіз» із Європейським Союзом.

Про це у своєму Telegram-каналі написав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 269 нардепів. Законопроєкт потрібний для гармонізації митного законодавства України із законодавством ЄС. Також документ передбачає приєднання до режиму спільного транзиту NCTS (New Computerized Transit System) та отримання обміну інформацією між з митницями країн ЄС.

Що означає «митний безвіз»?

«Митний безвіз» передбачає, що українські експортери товарів до Європи зможуть робити це значно швидше, не затримуючись на митницях та не оформлюючи додаткові документи. Фактично, вони зможуть оформити транзитні декларації одразу в Україні і разом з ними безперешкодно їхати до Євросоюзу.

Як зазначав премʼєр Денис Шмигаль, Україна планує остаточно приєднатися до «митного безвізу» до кінця літа. До кінця року Україна повинна буде пройти оціночну місію і приєднатися до всіх необхідних конвенцій.