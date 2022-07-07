Україну запросили до митних Конвенцій про процедуру спільного транзиту. Що це означає?

Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами (NСTS). Це є складовою ухвалення митного безвізу України з країнами Європейського регіону.

«Незважаючи на воєнний стан, Мінфін продовжує втілювати у життя реформу митниці. Ми маємо на меті перетворити українську митницю на максимально зручний сервіс для нашого бізнесу. І NСTS дозволить зробити це, прискоривши проходження товарів через кордон. Митний безвіз — це можливість швидкого переміщення товарів між 36-ма країнами Європейського регіону», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Тепер український бізнес зможе користуватися такими перевагами та спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року. Цьому має передувати ухвалення Радою законопроєкту № 7420 та законопроєктів про приєднання до двох конвенцій, здійснення всіх відповідних міжнародних процедур.