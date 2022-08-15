Підрив людей у Затоці: кількість загиблих зросла до трьох

Кількість загиблих від міни на пляжі в Затоці на Одещині зросла, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Кількість жертв трагедії в Затоці збільшилась. Троє загиблих, ще двоє людей з пораненнями перебувають у лікарні», — повідомив Братчук.

Про підрив людей на вибуховому пристрої стало відомо 14 серпня. Постраждала група чоловіків, які, ймовірно, проігнорували попереджувальні знаки про небезпеку і пішли плавати в замінований район пляжу. Тоді повідомлялося про двох загиблих і одного пораненого.