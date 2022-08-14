У Затоці на пляжі підірвалися люди — двоє загиблих

В Одеській області на одному з пляжів селища Затока підірвалися люди.
Про це повідомляють Оперативне командування «Південь» і речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
На вибуховому пристрої підірвалися чоловіки, які плавали в прибережних водах. Вони влаштували відпочинок у замінованому місці, ігноруючи попереджувальні знаки щодо обмеження відвідування узбережжя.
Як наслідок — двоє чоловіків загинули на місці, а третій дістав поранення.
- Це не перший випадок підриву людей на пляжах Одещини. Ще у липні місцева влада ухвалила рішення не відкривати пляжі на час літнього сезону. В Одесі для відпочивальників створили безпечні ділянки.