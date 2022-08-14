У Затоці на пляжі підірвалися люди — двоє загиблих

В Одеській області на одному з пляжів селища Затока підірвалися люди.

Про це повідомляють Оперативне командування «Південь» і речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

На вибуховому пристрої підірвалися чоловіки, які плавали в прибережних водах. Вони влаштували відпочинок у замінованому місці, ігноруючи попереджувальні знаки щодо обмеження відвідування узбережжя.

Як наслідок — двоє чоловіків загинули на місці, а третій дістав поранення.