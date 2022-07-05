ОВА: На Одещині пляжі під час літнього сезону не відкриють

Одеська обласна військова адміністрація та міськрада Одеси ухвалили рішення не відкривати пляжі в області під час літнього сезону.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
«Варто памʼятати, що війна досі триває, а окупанти завдають ракетних ударів по області, убиваючи мирних мешканців. І великі скупчення людей у будь-якому місці є потенційно дуже небезпечними. Саме тому працюють заходи безпеки в торгівих центрах, діє комендантська година та інші обмеження. Це також стосується відвідування пляжів і купання», — зазначив Марченко.
Він додав, що люди, які не дотримаються заходів безпеки та ігнорують вимоги адміністрації, гинуть на пляжах від ворожих мін, що викидає на берег.
- Наразі частина пляжів може бути замінована. На них стоять відповідні таблички. 11 червня в Одеській області, на пляжі в селі Грибівка в морі на міні підірвався чоловік з Донеччини, який попри заборону прийшов на пляж із родиною.
- 27 червня в Одеській міськраді заявили, що створять на пляжах міста безпечні ділянки для відпочивальників, оскільки, попри небезпеку, потік людей на пляжі збільшується, а поліція та Муніципальна варта не справляються з такою кількістю людей. Але 2 липня на пляжі в Одеській області на під час запливу в морі ще один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Інший плавець отримав контузію.