На Одещині в морі на міні підірвався чоловік з Донеччини, який попри заборону прийшов на пляж з родиною

В Одеській області, на пляжі в селі Грибівка на міні підірвалася людина — на смерть, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
В МВС розповіли про подробиці трагедії та опублікували відео нещасного випадку.
«Сьогодні нехтування правилами безпеки сім’єю з Донеччини призвело до трагічних наслідків. Під час купання в морі в одному з сіл Одеського району в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша. Останній дивом не постраждав, адже пішов купатися разом із потерпілим», — повідомили в поліції Одещини.
- Сьогодні повідомлялося про російську міну, яку винесло до чорноморського узбережжя Одещини. У повідомленні йшлося про те, що міну виявили всього за 20 метрів від берега. Вона здетонувала просто в морі, ймовірно, після зіткнення з іншим предметом.
- Наприкінці березня морські міни — імовірно російські — знайшли також біля берегів Туреччини та Румунії. Також міну виявили біля Босфору.
- Перед цим росіяни заявили, що нібито українська сторона замінувала підхід до своїх берегів з Чорного моря, але міни почали дрейфувати в бік Босфору. У рф навіть назвали їхню точну кількість — 420. Це може свідчити про те, що це саме російські міни, оскільки точно порахувати кількість мін у штормовому морі майже неможливо.
- Україна прямо звинувачує росію в мінуванні Чорного моря.