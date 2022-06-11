На Одещині в морі на міні підірвався чоловік з Донеччини, який попри заборону прийшов на пляж з родиною

В Одеській області, на пляжі в селі Грибівка на міні підірвалася людина — на смерть, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

В МВС розповіли про подробиці трагедії та опублікували відео нещасного випадку.

«Сьогодні нехтування правилами безпеки сім’єю з Донеччини призвело до трагічних наслідків. Під час купання в морі в одному з сіл Одеського району в результаті вибуху невідомого предмета загинув 50-річний голова родини на очах у дружини, сина та товариша. Останній дивом не постраждав, адже пішов купатися разом із потерпілим», — повідомили в поліції Одещини.