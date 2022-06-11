До узбережжя Одещини з Чорного моря винесло російську міну

До чорноморського узбережжя Одещини знов винесло російську міну.
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, міну виявили всього за 20 метрів від берега. Вона здетонувала просто в морі, ймовірно, після зіткнення з іншим предметом.
Речник Одеської ОВА вкотре попередив, що цього року купатися в Чорному морі небезпечно.
- Наприкінці березня морські міни — імовірно, російські — знайшли також біля берегів Туреччини та Румунії. Також міну виявили біля Босфору.
- Перед цим росіяни заявили, що нібито українська сторона замінувала підхід до своїх берегів з Чорного моря, але міни почали дрейфувати в бік Босфору. У рф навіть назвали їхню точну кількість — 420. Це може свідчити про те, що це саме російські міни, оскільки точно порахувати кількість мін у штормовому морі майже неможливо.
- Україна прямо звинувачує росію в мінуванні Чорного моря.