Туреччина звернулася до України та рф із запитом на консультації через міни біля Босфору

Міністерство оборони Туреччини визнало, що невідомий обʼєкт, який приплив з Чорного моря до протоки Босфор — це морська міна. Турки перекрили протоку і розмінували її.

Тепер же Туреччина звернулася до України та рф із запитом на консультації.

Раніше росіяни заявили, що нібито українська сторона замінувала підхід до своїх берегів з Чорного моря, але міни почали дрейфувати в бік Босфору. В рф навіть назвали їх точну кількість — 420. Це може свідчити про те, що це саме російські міни, оскільки точно порахувати кількість мін у штормовому морі майже неможливо.

Наразі навігацію протокою відновили.