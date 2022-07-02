В Одеській області чоловік підірвався на смерть, коли купався в морі

В Одеській області людина підірвалася на вибуховому пристрої на смерть.
Про це повідомляють в Одеській міській раді.
«На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього Чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя», — йдеться в повідомленні.
Разом із загиблим купався ще один чоловік — він отримав контузію та легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.
- Наразі частина пляжів може бути замінована. На них стоять відповідні таблички. 11 червня в Одеській області, на пляжі в селі Грибівка в морі на міні підірвався чоловік з Донеччини, який попри заборону прийшов на пляж з родиною.
- 27 червня в Одеській міськраді заявили, що створять на пляжах міста безпечні ділянки для відпочивальників, оскільки попри небезпеку, потік людей на пляжі збільшується, а поліція та муніципальна варта не справляються з такою кількістю людей.