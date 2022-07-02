В Одеській області чоловік підірвався на смерть, коли купався в морі

В Одеській області людина підірвалася на вибуховому пристрої на смерть.

Про це повідомляють в Одеській міській раді.

«На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього Чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один із відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя», — йдеться в повідомленні.

Разом із загиблим купався ще один чоловік — він отримав контузію та легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.