Пабліки окупантів повідомляють про удар по базі «ПВК Вагнера» у Попасній

Пабліки окупантів повідомляють про удар по базі «ПВК Вагнера» у окупованій Попасній (Луганська область), вказуючи, що, ймовірно, били HIMARS.

Окупанти облаштували базу у житловому будинку — її «засвітив» російський воєнкор сергій среда, який напередодні відвідував «вагнерівців» і робив з ними фото. На одній із світлин видно табличку з адресою найближчого бомбосховища — Миронівська вулиця, 12.

На одному з фото зі средою видно так званого «кухаря путіна» євгена пригожина, якого вважають керівником «ПВК Вагнера». Пропагандисти стверджують, що пригожина у момент удару на базі не було.

«Радіо Свобода» вивчило знімки воєнкора і дійшло висновку, що «вагнерівці» справді перебували в будинку по Миронівській вулиці.

Український журналіст Денис Казанський опублікував фото, на яких з-під завалів виносять поранених і загиблих. Він подякував среді за наводку.