У червні в окупованій Кадіївці ЗСУ знищили до 250 найманців «ПВК Вагнера». Допомогли місцеві жителі

У червні цього року українські війська завдали удару по окупованій Кадіївці (раніше Стаханов) у Луганській області — артилерія влучила в адмінприміщення стадіону «Перемога» та в сусідню будівлю, поховавши під завалами від 50 до 250 найманців російської «ПВК Вагнера».

Про це «Донбас Реалії» розповів репортер The Kyiv Independent Олександр Хребет, який провів журналістське розслідування.

Удар ЗСУ знищив не тільки найманців, але й склад з озброєнням і боєкомплектом. Виявилось, що точну інформацію про місце дислокації підрозділу росіян українські військові отримали від місцевих жителів.

Російські пропагандисти стверджували, що удар був завданий системою БМ-21 «Град», але чим саме стріляли ЗСУ — невідомо. Кадіївка розташована щонайменше за 45 кілометрів від лінії фронту. В українських військових тоді не було на озброєнні американських РСЗВ HIMARS, принаймні офіційна інформація про їх застосування не лунала.