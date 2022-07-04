«ПВК Вагнера» вербує російських вʼязнів для війни в Україні

Увʼязнених з колоній російського Санкт-Петербургу почали вербувати для поїздки на війну в Україну у складі «ПВК Вагнера».

Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

Про це журналістам розповіли родичі засуджених. За пів року «служби» увʼязненому, якщо той повернеться з війни живим, обіцяють виплату 200 тисяч рублів та амністію. А якщо такий «доброволець» загине — обіцяють виплатити родині 5 мільйонів рублів.

«Це все лише на словах, на папері ніде не буде зафіксовано. При цьому всю інформацію передають не безпосередньо, а через старшин [вʼязнів, які допомагають співробітникам колонії керувати загонами]», — каже родич одного з увʼязнених.

За його словами, спочатку вʼязням казали, що розглядатимуть лише тих, хто служив чи воював. Але потім стало зрозуміло, що до списків вносять усіх охочих. В одній з російських колоній — «Яблоневке» — записатися схотіли близько 200 людей, але врешті-решт записали близько 40. Вербували вʼязнів для «поїздки на Донбас» представники «ПВК Вагнера». За даними журналістів, версії, навіщо їх відправляють, різні: одні люди сказали, що їхнього родича запрошували «служити»; інші — що «відновлювати інфраструктуру».

На запитання про вербування начальник російської колонії відповів, що «вперше чує» про це.