ЗСУ знищили базу «ПВК Вагнера» в окупованій Кадіївці, коли там перебував спонсор найманців — «кухар путіна» пригожин

Уранці 9 червня в окупованій Кадіївці (раніше Стаханов) Луганської області пролунали вибухи на стадіоні «Перемога». Там було знищено спортзал та інші адміністративні приміщення.

Як зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, у спортзалі стадіону розташовувалася база найманців «ПВК Вагнера», яку успішно накрили ЗСУ. Фото та відео пожежі з місця події публікували в соцмережах.

За словами Гайдая, лише один найманець вижив унаслідок обстрілу.

Достовірної інформації про кількість загиблих «вагнерівців» немає. У місцевих чатах та групах у соцмережах обговорюють, що загиблих може бути від 60 до 300. За їхніми даними, такі наслідки обстрілу спричинила детонація боєприпасів у спортзалі.

Що кажуть російські джерела

Різні проросійські Telegram-канали частково підтверджують, що на стадіоні була розташована база «ПВК Вагнера». Вони також повідомляють, що удар саме 9 червня був невипадковим — у місті в цей момент нібито був власник «вагнерівців», близький до путіна бізнесмен євген пригожин, а також фактичний керівник ПВК — офіцер спецназу гру, підполковник запасу дмитро уткін.

Місцеві пишуть про те, що самі пригожин та уткін не постраждали і в момент обстрілу нібито ночували в готелі неподалік бази. Саме ж розташування «вагнерівців» у Кадіївці теж цілком можливе, оскільки останній місяць їхніх найманців неодноразово помічали саме на Попаснянському напрямку. Попасна розташована всього за 20 кілометрів від Кадіївки.

Крім того, самі місцеві жителі протягом останніх двох місяців постійно писали про величезну кількість військових та техніки в місті, які їхали на фронт.

Яка «офіційна» інформація

Місцеві «служби» бойовиків «лнр» повідомляють лише про те, що ЗСУ обстріляли цивільну інфраструктуру і не згадують про військові бази на території міста. Знищення спортзалу, а також інших комплексів на території стадіону вони підтверджують. Також у «лнр» повідомляють і про низку інших руйнувань на території міста.

Спочатку, за даними рятувальників «лнр», від обстрілів загинули двоє місцевих жителів, а четверо отримали поранення. Там повідомили, що всі пожежі загасили, а завали зруйнованих будинків та інфраструктури розібрали. Однак згодом кількість загиблих різко зросла до 22 людей. Де саме загинули ще 20 людей — у «лнр» не кажуть.