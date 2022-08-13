У Пентагоні підтвердили, що саме Україна вдарила по авіабазі рф у Криму

У Пентагоні заявили, що Україна бомбардувала російську авіабазу поблизу міста Саки в окупованому Криму.
Про це йдеться на сайті Міноборони США.
У Пентагоні зазначають, що у бомбардуванні не використовували зброю, які Сполучені Штати постачали Україні.
«Ця система може кидати снаряди на 190 миль [305 кілометрів], що більше, ніж високомобільна артилерійська ракетна система, яку США постачають в Україну», — зазначають у Пентагоні.
- В окупованому Криму на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка поблизу міста Саки 9 серпня пролунали вибухи. Цей аеродром є одним із ключових для авіації росії на півострові. У міноборони росії заявили, що вибухи сталися через детонацію авіаційних боєприпасів на майданчику зберігання. Спочатку повідомлялося, що техніка і військові не постраждали, згодом окупаційна влада заявила про одного загиблого. Чому стався інцидент і хто до нього причетний — поки невідомо. ЗСУ звітували про знищення 9 літаків.