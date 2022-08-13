У Пентагоні підтвердили, що саме Україна вдарила по авіабазі рф у Криму

У Пентагоні заявили, що Україна бомбардувала російську авіабазу поблизу міста Саки в окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті Міноборони США.

У Пентагоні зазначають, що у бомбардуванні не використовували зброю, які Сполучені Штати постачали Україні.

«Ця система може кидати снаряди на 190 миль [305 кілометрів], що більше, ніж високомобільна артилерійська ракетна система, яку США постачають в Україну», — зазначають у Пентагоні.