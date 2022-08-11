МАГАТЕ: Резервне електропостачання Запорізької АЕС відновлене

Міжнародне агентство з ядерної енергетики повідомило, що Україна відновила резервну лінію живлення Запорізької атомної електростанції, яка до цього була зʼєднана з енергосистемою лише однією лінією із чотирьох основних.
Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.
Про відновлення живлення МАГАТЕ повідомило, посилаючись на Держінспекцію з ядерного регулювання. Тепер лінія може бути використана ЗАЕС для забезпечення електроенергією у разі потреби.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі назвав це позитивною подією.
- 3 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС порушені всі заходи ядерної безпеки — вона повністю вийшла з-під контролю організації.
- 5 серпня війська росії обстріляли промисловий майданчик ЗАЕС — вони влучили у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора. Після цього по станції вдарили з реактивних систем залпового вогню. Через це на станції відключився енергоблок. Були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Виник ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- Видання The Insider із посиланням на джерела пише, що росіяни мінують станцію — міни та боєкомплекти окупанти зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків і під естакадами.
- 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС — ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. З ладу вийшли датчики радіаційного моніторингу, а один працівник станції отримав поранення.
- 9 серпня президент «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що «Росатом» передав на окуповану Запорізьку АЕС план перепідключення станції до анексованого Криму, що загрожує катастрофою. За його словами, Україні життєво важливо відновити контроль над Запорізькою АЕС до зими.
- Наразі на станції перебувають близько 500 російських військових. За даними «Енергоатому», АЕС станом на 11 серпня працює з «ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки».