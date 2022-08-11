CNN: Російська версія подій про теракт в Оленівці є вигадкою. Імовірність того, що вдарили HIMARS, практично виключена

Американський телеканал CNN провів власне розслідування теракту в окупованій Оленівці, де перебували українські військовополонені. Матеріал вийшов вранці 11 серпня під назвою «Росія заявляє, що Україна використовувала американську зброю для вбивства військовополонених. Докази розповідають іншу історію».
Розслідування CNN засноване на аналізі відео та фотографій з місця події, супутникових знімків до і після атаки, а також роботи криміналістів та експертів зі зброї. Висновок — російська версія подій, швидше за все, є вигадкою. Імовірність того, що ракета HIMARS завдала шкоди складу, де утримувалися увʼязнені, практично виключена. Два українських чиновники повідомили CNN, що теракт в Оленівці стався саме у той момент, коли вони очікували на обмін полоненими з росією.
Експерти, яких опитав CNN, не враховують удару HIMARS по Оленівці, але не можуть точно сказати, що вбило і поранило так багато увʼязнених. Відсутність доступу унеможливлює остаточні висновки. Проте експерти кажуть, що більшість ознак вказують на інтенсивну пожежу, і, за словами кількох свідків, не було звуку ракети, що наближається. Наступного ранку після вибуху Андрій Лазарєв, який працює на телеканалі «звезда» міноборони росії, вказав на акуратно розкладені фрагменти, один з яких містив серійний номер ракети HIMARS у напрочуд хорошому стані — попри інтенсивний вогонь, який обвуглив тіла.
Попередні удари з використанням ракет HIMARS залишили помітні на супутникових знімках вирви, а також значні пошкодження. Набагато менше руйнувань видно на супутникових знімках теракту в Оленівці 29 липня. Декілька експертів зі зброї повідомили CNN, що зображення та відео з Оленівки несумісні з атакою HIMARS.
Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт, який переглядав зображення та відео наслідків, каже, що будівля з такими тонкими стінами та металевим дахом не встояла б після удару HIMARS.
«На цих відео ніде немає вирви, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно масивні пошкодження від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б вирви, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла», — сказав Кобб-Сміт.
Офіційні особи США також відкинули версію використання HIMARS. Один чиновник сказав CNN: «Це безперечно був не HIMARS».
Інший західний чиновник сказав CNN: «Нашим експертам із вибухових речовин зрозуміло, що це не був вибух ззовні. Набагато ймовірніше, що він буде запальним і зсередини локації».
Багато аналітиків також заявили CNN, що для України не було сенсу використовувати ракету HIMARS, якщо вона хотіла вразити будівлю. Розташування знаходиться приблизно за 15 км від лінії фронту; HIMARS — дорога зброя, яка використовується для далекого прицілювання.
Офіційний представник НАТО сказав CNN, що «[HIMARS] не призначений для цього [ближнього наведення]. Як і гаубиця, він призначений для далекого бою, як артилерія. Нема сенсу використовувати [HIMARS] таким чином. Українці мають іншу зброю для таких коротких дистанцій».
Експерти повідомили CNN, що дані свідчать про раптову і сильну пожежу всередині будівлі. Генеральна прокуратура України припускала, що росіяни вдарили по колонії термобаричною зброєю — це, по суті, вакуумна бомба, що висмоктує весь кисень з повітря і дуже швидко виділяє дуже високу температуру. Ця зброя вбиває людину під високим тиском, викликаючи внутрішню кровотечу та розриви внутрішніх органів.
Кобб-Сміт каже, що хоча теоретично можна було б використовувати термобаричну зброю, це може бути «щось набагато простіше».
Професор Бенджамін Ондрушка, німецький патологоанатом, який працював над розслідуванням воєнних злочинів у Бучі, каже, що тільки повний розтин міг би виявити причину смерті, але якщо аналізувати зображення — ідеться про пожежу за температури не менше 300 °С, а може й удвічі вище.
«Як судово-медичному експерту здається, що щось вибухнуло поряд із людьми, які найбільше обгоріли, внаслідок чого сталася детонація, внаслідок якої виникла пожежа», — сказав він.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Попередньо, росіяни вдарили з термобаричної зброї.
- Вибухи сталися на території промзони, в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника ПВК — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту. У переліку — 48 загиблих, у списку поранених — 73 прізвища. Україна просить людей не довіряти цим спискам, адже вони неофіційні.