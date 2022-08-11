CNN: Російська версія подій про теракт в Оленівці є вигадкою. Імовірність того, що вдарили HIMARS, практично виключена

Попередні удари з використанням ракет HIMARS залишили помітні на супутникових знімках вирви, а також значні пошкодження. Набагато менше руйнувань видно на супутникових знімках теракту в Оленівці 29 липня. Декілька експертів зі зброї повідомили CNN, що зображення та відео з Оленівки несумісні з атакою HIMARS.

Експерт зі зброї Кріс Кобб-Сміт, який переглядав зображення та відео наслідків, каже, що будівля з такими тонкими стінами та металевим дахом не встояла б після удару HIMARS.

«На цих відео ніде немає вирви, ліжка не рухалися, стовпи не пошкоджені, але видно масивні пошкодження від вогню. Якби це була керована реактивна система залпового вогню, ви побачили б вирви, розбиті стелі та стіни, підірвані тіла», — сказав Кобб-Сміт.

Офіційні особи США також відкинули версію використання HIMARS. Один чиновник сказав CNN: «Це безперечно був не HIMARS».

Інший західний чиновник сказав CNN: «Нашим експертам із вибухових речовин зрозуміло, що це не був вибух ззовні. Набагато ймовірніше, що він буде запальним і зсередини локації».

Багато аналітиків також заявили CNN, що для України не було сенсу використовувати ракету HIMARS, якщо вона хотіла вразити будівлю. Розташування знаходиться приблизно за 15 км від лінії фронту; HIMARS — дорога зброя, яка використовується для далекого прицілювання.

Офіційний представник НАТО сказав CNN, що «[HIMARS] не призначений для цього [ближнього наведення]. Як і гаубиця, він призначений для далекого бою, як артилерія. Нема сенсу використовувати [HIMARS] таким чином. Українці мають іншу зброю для таких коротких дистанцій».

Експерти повідомили CNN, що дані свідчать про раптову і сильну пожежу всередині будівлі. Генеральна прокуратура України припускала, що росіяни вдарили по колонії термобаричною зброєю — це, по суті, вакуумна бомба, що висмоктує весь кисень з повітря і дуже швидко виділяє дуже високу температуру. Ця зброя вбиває людину під високим тиском, викликаючи внутрішню кровотечу та розриви внутрішніх органів.

Кобб-Сміт каже, що хоча теоретично можна було б використовувати термобаричну зброю, це може бути «щось набагато простіше».

Професор Бенджамін Ондрушка, німецький патологоанатом, який працював над розслідуванням воєнних злочинів у Бучі, каже, що тільки повний розтин міг би виявити причину смерті, але якщо аналізувати зображення — ідеться про пожежу за температури не менше 300 °С, а може й удвічі вище.

«Як судово-медичному експерту здається, що щось вибухнуло поряд із людьми, які найбільше обгоріли, внаслідок чого сталася детонація, внаслідок якої виникла пожежа», — сказав він.