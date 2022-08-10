Співзасновник шведської Amnesty International теж подав у відставку через скандальний звіт про ЗСУ

Співзасновник шведського відділення правозахисної організації Amnesty International Пер Вестберг йде з посади через скандальний звіт про Збройні сили України. Він працював там майже 60 років.

Про це пишуть шведські видання SVD та Expressen.

«Я є членом [організації] вже майже шістдесят років. З важким серцем я через заяви Amnesty щодо війни в Україні закінчую свою довгу і плідну співпрацю», — пояснив Вестберг.

Він наголосив, що першочерговим завданням організації була допомога політвʼязням та робота для їхнього звільнення, але згодом AI «розширила свій мандат».

Вестберг у 1963 році став засновником шведської філії Amnesty International. У 1976–1982 роках був головним редактором найбільшої щоденної газети Швеції Dagens Nyheter. Вестберг також є членом комітету Нобелівської премії з літератури.