МАГАТЕ: Обстріл Запорізької АЕС не призвів до «безпосередньої загрози для ядерної безпеки»

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) відреагували заявою на російський обстріл Запорізької атомної електростанції 6 серпня. Генеральний директор агентства Маріано Ґроссі заявив, що обстріл завдав певної шкоди, але на підставі наданої інформації експерти МАГАТЕ констатували «відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці».
Про це йдеться у заяві Ґроссі.
У МАГАТЕ кажуть, що отримали від України інформацію про поранення одного охоронця станції та пошкодження поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива — в зоні сховища постраждали стіни, дах споруди та вікна.
У агентстві зазначають, що попри відсутність видимої ядерної загрози обстріли 5—6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту персоналу.
Ґроссі вкотре висловив глибоку стурбованість ситуацією на ЗАЕС і заявив про необхідність присутності безпекової місії, на якій наполягала Україна.
Наразі на станції перебувають близько 500 російських військових. За даними «Енергоатому», Запорізька АЕС станом на 10 серпня працює з «ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки».
Тим часом кремлівські ЗМІ повідомляють, що росія запросила зібрати засідання Ради Безпеки ООН з приводу ситуації на ЗАЕС за участю голови МАГАТЕ. Брифінг може відбутися завтра, 11 серпня.
- 3 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС порушені всі заходи ядерної безпеки — вона повністю вийшла з-під контролю організації.
- 5 серпня війська росії обстріляли промисловий майданчик ЗАЕС — вони влучили у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора. Після цього по станції вдарили з реактивних систем залпового вогню. Через це на станції відключився енергоблок. Були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція та обʼєднаний допоміжний корпус. Виник ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.
- Видання The Insider із посиланням на джерела пише, що росіяни мінують станцію — міни та боєкомплекти окупанти зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків і під естакадами.
- 6 серпня росіяни знову обстріляли ЗАЕС — ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. З ладу вийшли датчики радіаційного моніторингу, а один працівник станції отримав поранення.
- 9 серпня президент «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що «Росатом» передав на окуповану Запорізьку АЕС план перепідключення станції до анексованого Криму, що загрожує катастрофою.