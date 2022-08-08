Україна надіслала листи в ООН та МАГАТЕ із запитом направити безпекову місію на Запорізьку АЕС

Україна надіслала листи в ООН та Міжнародне агентство з атомної енергії з вимогою направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Вчергове закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи», — заявив Лубінець.

Він наголосив на тому, що росія вдається до ядерного тероризму і ставить під загрозу мільйони людських життів, обстрілюючи АЕС. Лубінець нагадав, що за даними української розвідки війська рф замінували станцію і можуть катувати її працівників.

«Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не «поважають» державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років», — наголосив Лубінець.

Крім того, він процитував ймовірне звернення начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту валерія васильєва, яке поширюють російські пабліки та пропагандисти. Той міг заявити, що на місці станції «буде або російська земля, або випалена пустеля». «І якщо буде найжорсткіший наказ — ми маємо виконати його з честю!» — йдеться в пості, який поширюють пабліки. Перевірити, чи це дійсно так, наразі неможливо.