У Бучі поховали 15 людей, тіла яких не вдалося впізнати, — 14 чоловіків і одну жінку. Ось як це було

У Бучі (Київська область) поховали 15 людей, тіла яких не вдалося впізнати, — 14 чоловіків і одну жінку. Тіла восьми чоловіків знайшли в сусідному селі Мироцьке — військові росії під час окупації закатували їх і розстріляли. На всіх тілах є сліди тортур.

На місці події побувала кореспондентка «Бабеля» Каміла Грабчук.

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У Бучанській громаді під час вторгнення росії та окупації загинули щонайменше 458 українців. Станом на 9 серпня спеціалісти встановили, що 419 людей вбили, тіла 116 з них знайшли у братській могилі біля церкви Святого Андрія Первозванного. Серед загиблих 12 дітей— більшість з них розстріляли в автомобілях.