Російські журналісти ідентифікували вісьмох псковських десантників, які були у Бучі. Вони користувались телефоном цивільного

Російське видання «Важные истории» ідентифікувало вісімj[ російських десантників, які у березні цього року перебували у місті Буча Київській області – у день, коли там розстріляли щонайменше вісім місцевих жителів.

Так, 4 березня російські військові виламали двері до будинку, де ховалися девʼять чоловіків, серед них був 43-річний Іван Скіба. Чоловіків роздягнули, розглядали татуювання і відібрали у них телефони. Згодом затриманих привели до чотириповерхової офісної будівлі, де росіяни влаштували свій штаб. Військові катували деяких чоловіків, після чого розстріляли сімох людей. Іван Скіба, за його словами, впав поряд з одним із убитих і прикинувся мертвим. Коли російські військові пішли, Іван утік із місця розстрілу, сховавшись у приватному будинку.

Телефон Скіби знайшла пізніше місцева жителька. Список вихідних дзвінків та повідомлень дозволив встановити особи військових:

Олексій Вишневський;

Ілля Сабуров;

Максим Грушевський;

Радій Забурін;

Михайло Гурʼянов;

Данило Коновалов;

Олександр Попов;

Дмитро Антонніков.

Останні троє пізніше загинули.