У Бучанській громаді від дій росіян загинули щонайменше 458 українців

У Бучанській громаді під час вторгнення військ росії та окупації загинули щонайменше 458 українців — саме стільки тіл загиблих знайшли.

Про це розповіли заступник мера Бучі Михайлина Скорик та керівник ритуальної служби Сергій Капличний.

За їхніми словами, спеціалісти встановили, що 419 людей загинули у звʼязку з військовими діями, тобто були вбиті зі зброї. З них 116 знайшли у братській могилі біля церкви Святого Андрія Первозванного, ще 50 тіл знайшли непохованими.

Серед загиблих також 12 дітей віком до 21 року — більшість з них були розстріляні у автомобілях.