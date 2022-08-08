У Бучанській громаді від дій росіян загинули щонайменше 458 українців

У Бучанській громаді під час вторгнення військ росії та окупації загинули щонайменше 458 українців — саме стільки тіл загиблих знайшли.
Про це розповіли заступник мера Бучі Михайлина Скорик та керівник ритуальної служби Сергій Капличний.
За їхніми словами, спеціалісти встановили, що 419 людей загинули у звʼязку з військовими діями, тобто були вбиті зі зброї. З них 116 знайшли у братській могилі біля церкви Святого Андрія Первозванного, ще 50 тіл знайшли непохованими.
Серед загиблих також 12 дітей віком до 21 року — більшість з них були розстріляні у автомобілях.
- У червні російське видання «Важные истории» ідентифікувало вісьмох російських десантників, які в березні цього року перебували в місті Буча — у день, коли там розстріляли щонайменше вісім місцевих жителів.
- Згодом правоохоронці встановили низку російських військових, які вбивали та катували людей у Бучі.