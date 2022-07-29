СБУ ідентифікувала ще 4 військових рф, які знущалися з мирного населення в Бучі

Служба безпеки України ідентифікувала ще чотирьох військових рф, які чинили звірства на тимчасово окупованій Київщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про військових 64 окремої мотострілкової бригади 35 загальновійськової армії рф:

рядовий Осіпов Владислав Миколайович;

сержант Данилов Петро Миколайович;

сержант Єренков Денис Андрійович;

підполковник Єрмишко Андрій Миколайович.

Усі четверо перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину. Окупанти вдерлися до її оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ.

Росіяни катували господаря і планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти. Тоді окупанти погрожували скалічити та вбити жінку, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка. Попри фізичні знущання та моральний тиск, жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишили її дім.

Наразі усім фігурантам заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.