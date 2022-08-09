ISW: Заява російського генерала про шантаж підривом Запорізької АЕС, імовірно, фейкова

Американський Інститут вивчення війни припускає, що заява російського генерала, який начебто погрожував підірвати захоплену атомну електростанцію в Енергодарі, імовірно, фейкова.

ISW зазначає, що кілька агентств новин поділилися скриншотом із забороненої в Україні російської соцмережі «ВКонтакте», де нібито наводиться заява командира російського окупаційного гарнізону на ЗАЕС генерал-майора Валерія Васильєва. Він «сказав», що на місці АЕС «буде або російська земля, або випалена пустеля».

Інститут вивчив, що скриншот зі словами генерала зробили з «новини» російського окупаційного пабліка «Лента новостей Запорожье», але там кажуть, що не робили подібного, мовляв, заяву поширила фейкова група.

«Російське Міноборони засудило матеріал та скриншот як фейк і заявило, що Васильєв перебував в Узбекистані в той час, коли він нібито робив заяву для військ рф у Запорізькій області», — пишуть в ISW.

Американські аналітики вважають, що розповсюдження цієї ймовірно фейкової заяви щодо загрози підриву Запорізької АЕС має на меті відволікти увагу від реальних ризиків ядерної катастрофи, таких як мінування території АЕС та створення там складів з боєприпасами. ISW припускають, що таким чином росія хоче зіграти на побоюваннях Заходу щодо катастрофи і зменшити його бажання надавати Україні озброєння.