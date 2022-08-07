«Продовжувати немає сенсу». Премʼєр Ізраїлю Лапід заявив, що мета операції в секторі Гази досягнута

Премʼєр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід у неділю заявив, що мета ізраїльської операції «Світанок» у секторі Гази досягнута.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Мети досягли. Немає сенсу продовжувати операцію», — заявив Лапід. Водночас лідер палестинського угрупування «Ісламський джихад» у Лівані Ехсан Атайя, зі свого боку, заявив, що припинення вогню не буде, допоки Ізраїль не ухвалить їхніх вимог.

У неділю агентство Reuters заявило, що Ізраїль і палестинські бойовики з «Ісламського джихаду» домовилися про перемир’я в секторі Гази з вечора неділі. Посередником виступив Єгипет. Вогонь мали припинити о 20:00.