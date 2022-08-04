Через ініціативу UNITED24 вперше придбали гелікоптер

Через ініціативу UNITED24 вперше вдалося придбати гелікоптер.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1 за 23,4 мільйона гривень для евакуації важкопоранених з поля бою. Набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 кілометрів. Це надзвичайно важливо, коли на рахунку кожна хвилина», — пояснив Федоров.