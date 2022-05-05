Україна запустила державну платформу United24 для збору коштів на допомогу

Україна запускає глобальну ініціативу United24 — онлайн-платформу для збору коштів на підтримку країни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зібрані з платформи кошти будуть розподілятися за трьома напрямами допомоги:

оборона та розмінування;

гуманітарна та медична допомога;

відбудова України.

United24 надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством інфраструктури України.

НБУ надаватиме звітність про надходження благодійних внесків через United24 кожні 24 години. Профільні міністерства звітуватимуть про призначення внесків один раз на тиждень.