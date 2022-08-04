Росіяни розробили план «відновлення» Маріуполя та його інтеграції в рф

Українська розвідка повідомила, що росіяни розробили «концепцію розвитку Маріуполя». Цей план передбачає повну інтеграцію Маріуполя в «днр», із перспективою приєднання до росії.

Населення Маріуполя, яке до російської агресії становило пів мільйона жителів, за планами рашистів до 2025 року має «зрости» до 200 тисяч.

Надалі протягом кількох років у зруйнованому росіянами місті має зʼявитися транспортна та соціальна інфраструктура.

Окремий розділ присвячений комбінату «Азовсталь», для його «розвитку» придумали кілька сценаріїв, серед них:

Заповнити підземну частину «Азовсталі» сміттям, облаштувати парк і створити сільгоспугіддя.

Створити парк і розвивати туристично-рекреаційні зони.

На весь проєкт, залежно від обраного варіанту «реконструкції», відводиться від 8 до 42 років. Витрати — понад 60 мільярдів російських рублів.