Азербайджан відзвітував про проведення операції «Помста» у Нагірному Карабаху

Міністерство оборони Азербайджану увечері 3 серпня відзвітувало про проведення операції «Помста» у Нагірному Карабаху.
«Уранці 3 серпня члени незаконних вірменських збройних формувань на території Азербайджану, де тимчасово перебуває російський миротворчий контингент, інтенсивно обстріляли позиції азербайджанської армії у напрямку Лачинського району. У результаті від кульового поранення загинув солдат Анар Казимов», — повідомило Міноборони Азербайджану.
Також «елементи незаконних вірменських збройних формувань» спробували захопити висоту Гирхгиз та створити там нові бойові позиції.
Після цього військові Азербайджану провели у відповідь операцію «Помста» і захопили висоту Гирхгиз, а також село Сарибаба вздовж Карабаського хребта і ряд інших важливих панівних висот. Наразі азербайджанські військові облаштовують захоплені позиції та будують підʼїзні дороги.
Міноборони Азербайджану повідомляє також про знищення кількох бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань, авіаудар по військовій частині у селищі Юхарі Орат. Також під час «Помсти» знищили кілька гаубиць Д-30, військову техніку та велику кількість боєприпасів.
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні цього року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.