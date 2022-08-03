Суд заочно заарештував три російських та одне сирійське судно — вони вивозили українське зерно

Суд заочно заарештував три російських та одне сирійське судно, які вивозили з портів в окупованому Криму викрадене військами росії українське зерно та іншу агропродукцію.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, оперативники якої разом із Херсонською обласною прокуратурою зібрали докази.

Ідеться про судна «Матрос Кошка», «Матрос Позынич» та «Михаил Ненашев» під прапором рф і Finikia під прапором Сирії. Окупанти та члени екіпажів цих суден можуть отримати покарання за статтями про порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 КК) та порушення порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію України (ст. 332-1 КК).

«Тепер притягнення винних до відповідальності — справа часу», — заявили в Держприкордонслужбі.