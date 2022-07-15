Двом капітанам російських суден повідомили про підозру — вони вивозили українське зерно

Прокуратура України оголосила підозри двом капітанам російських суден «Матрос Позинич» і «Михаил Ненашев», які вивозять вкрадене українське зерно.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, капітани цих суден систематично заходять і виходять із закритого Севастопольського порту, куди росіяни звозять зерно з окупованих територій. Далі ці судна везуть зерно до третіх країн. Щоб приховати перевозку зерна, капітани вимикали автоматичну ідентифікаційну систему (AIS) та вносили до неї фіктивні відомості — нібито кораблі прямують до портів рф, а не в закриті морські порти тимчасово окупованого Криму.
Капітанам повідомили про підозру в порушенні порядку вʼїзду та виїзду з тимчасово окупованої території (ч. 2 ст. 332-1 КК). Поки їм загрожує від 3 до 5 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
- У червні журналісти «Схем» називали ці судна учасниками вивозу викраденого зерна. Його судна вивозять до Сирії, рф і Туреччини.
- 13 липня в Туреччині пройшли чотиристоронні перемовини щодо безпечного вивезення українського зерна з портів. Під час цієї зустрічі сторони домовилися створити координаційний центр у Стамбулі. Делегації України, росії, Туреччини та ООН знову зустрінуться наступного тижня. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок уперед».
- WSJ писало, що у Стамбулі попередньо домовились про розблокування трьох українських портів.