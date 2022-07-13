«Зернові перемовини». У Туреччині домовилися створити координаційний центр

У Туреччині завершилися чотиристоронні перемовини щодо безпечного вивезення українського зерна з портів, які заблокувала російська армія. Під час цієї зустрічі сторони домовилися створити координаційний центр.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, пише Anadolu.

На цій зустрічі були присутні військові делегації України, росії та Туреччини, а також представники ООН.

«У результаті зустрічі, що пройшла в позитивній та конструктивній атмосфері, були узгоджені основні технічні питання, такі як створення координаційного центру у Стамбулі, де будуть присутні представники всіх сторін, спільний контроль у портах виходу та прибуття, гарантування безпеки судноплавства на шляхах відправлення», — зазначив він.

За його словами, делегації України та росії знову зустрінуться наступного тижня. Акар також висловив сподівання, що наступного тижня буде підписаний відповідний документ.