Ердоган після путіна подзвонив Зеленському. Вони обговорили «зерновий коридор»

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зателефонував Володимиру Зеленському після розмови з президентом рф путіним. Лідери країн обговорили питання безпечних коридорів для експорту українського зерна Чорним морем, про що Ердоган спілкувався і з путіним.
Про це повідомляє адміністрація турецького лідера.
Ердоган і Зеленський обговорили питання війни росії проти України. Турецький лідер заявив, що розвʼязання проблеми війни «у будь-якому разі відбудеться дипломатичним шляхом», і запевнив, що Анкара готова запропонувати будь-яку підтримку, зокрема посередництво.
Щодо зернових коридорів, то Ердоган заявив, що Туреччина продовжує працювати над розробленим ООН планом постачання українських зернових продуктів на світовий ринок.
Зеленський у відповідь заявив, що Туреччина і Україна разом повинні запобігати вивезенню українського зерна росіянами.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автодорогами. Західні партнери поки пропонують побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування або сприяння цьому шляхом створення «коридорів» не готові.
- РФ тим часом продовжує викрадати українське зерно, вивозячи його до росії, Сирії і Туреччини, про що говорять чисельні журналістські розслідування.
- 11 липня Ердоган провів телефонну розмову з путіним. Президент Туреччини заявив, що настав час для «зернового коридору». У рф заявили, що «продовжать обмін думками» з цього приводу.