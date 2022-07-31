Ліван підтвердив арешт сирійського судна з краденим українським зерном

У ліванському порту в Триполі заарештували судно LAODICE, яке під сирійським прапором вивозило з окупованого росією Криму ячмінне і пшеничне борошно. Продукцію могли викрасти російські окупанти в Україні.

Про це генпрокурор Лівану Гассан Вейдат заявив у коментарі Bloomberg.

За його словами, судно планують тримати під арештом на час розслідування походження вантажу.

Українське посольство в Бейруті наголосило, що судно завантажили у Феодосії в окупованому Криму, а сам вантаж був вкрадений росіянами в Запорізькій і Херсонській областях.