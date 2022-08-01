Огляд подій 1 серпня: окупанти наступають на Бахмут та накопичують сили на півдні, Німеччина передала Україні MARS II, а США — HIMARS

Напередодні окупанти сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Усього зафіксовано майже 90 прильотів з різних видів зброї. Вночі ворог знову обстріляв два райони Дніпропетровщини — Нікопольський та Криворізький. Понад 60 прильотів із «Градів» по Марганцю та Червоногригорівській громаді, окупанти умисно цілили по житлових кварталах. Поранень зазнали дві жінки. Одну з них госпіталізували у важкому стані. Внаслідок російського обстрілу Салтівського району Харкова поранення дістали чоловіки 30 та 72 років, останній помер у лікарні. Окупанти вдарили ракетами по медичному диспансері у Миколаєві. Удар стався близько другої ночі. Рятувальники припускають, що удар був здійснений із системи С-300. Знищено центральну частину будівлі.

Армія рф випустила 20 реактивних снарядів по Марганцю. Влучили в житловий будинок, де перебували шість дітей. Серйозні поранення отримала 31-річна жінка. Її стан важкий. Вона в лікарні. У місті пошкоджено вісім приватних житлових будинків, господарчу споруду, офісну будівлю, кафе та кілька підприємств. Перебиті електромережі — частина вулиць без світла.

Російські окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмуту, Збройні сили України відбили атаки противника в районі Авдіївки та Соледару.

На півдні ЗСУ знищили 52 росіян, чотири танки, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», самохідну артустановку, вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки, чотири склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах. Українські морські піхотинці під час контрнаступу в Херсонській області взяли в полон 11 росіян, серед яких один офіцер. ЗСУ вже звільнили 46 населених пунктів Херсонської області.

Майбутній наступ ЗСУ змушує росію стягувати війська на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

По всій території тимчасово окупованого Криму продовжується пересування військової техніки, боєприпасів та особового складу російської армії. В селі Молочне Сакського району, біля озера Солене окупанти розмістили ракетні комплекси. Зазначається також, що поблизу окупованого Джанкоя помічено скупчення російської військової техніки: як недієздатної після боїв, так і нової, яка прибуває з території рф.

До України прибули німецькі реактивні системи залпового вогню MARS II, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. 26 липня Німеччина передала Україні три системи MARS. Вони аналогічні американським M270, але трохи адаптовані під потреби німецької армії. Крім того, до України прибули ще чотири реактивні системи залпового вогню М142 HIMARS від США.

Так званий «верховний суд» російського утворення «днр» розглядатиме справи трьох підданих Великої Британії, шведа і хорвата, які потрапили в полон у Маріуполі. Зазначено, що вони захищали «Азовсталь», деякі з них «азовці». Дату слухань і формат засідань поки не визначено.

В окупованому місті Сєвєродонецьк Луганської області росіяни встановили «брудні намети з брудною водою». Миються люди за графіком. Через активні бойові дії у місті зруйновано всю інфраструктуру.