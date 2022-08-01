Петиція про те, щоб дати Героя України полеглому активісту Роману Ратушному, набрала необхідних 25 тисяч підписів

Петиція про надання звання Героя України (посмертно) полеглому активісту Роману Ратушному набрала необхідні 25 тисяч підписів, щоб її розглянув президент.
Наразі петицію підписали 25 091 людей. Її автор Анна Литовченко аргументувала надання звання тим, що Ратушний за життя встиг взяти активну участь у Революції Гідності, не дав забудовникам знищити в Києві Протасів Яр, зробив внесок у розбудову української держави та демократії і віддав життя за суверенітет України в боях з військами росії.
- Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру в Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». Також Ратушний отримував підозру під час заворушень біля Офісу президента на акції на підтримку активіста Сергія Стерненка. Тоді в будівлі вибили вікна та спалили двері.
- З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман Ратушний брав участь у боях під Києвом, а потім вже у складі 93 ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом. 14 червня стало відомо, що Ратушний загинув.
- Мер Києва пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови на честь Ратушного, а Київрада підтримала створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру.