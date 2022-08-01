Петиція про те, щоб дати Героя України полеглому активісту Роману Ратушному, набрала необхідних 25 тисяч підписів

Петиція про надання звання Героя України (посмертно) полеглому активісту Роману Ратушному набрала необхідні 25 тисяч підписів, щоб її розглянув президент.

Наразі петицію підписали 25 091 людей. Її автор Анна Литовченко аргументувала надання звання тим, що Ратушний за життя встиг взяти активну участь у Революції Гідності, не дав забудовникам знищити в Києві Протасів Яр, зробив внесок у розбудову української держави та демократії і віддав життя за суверенітет України в боях з військами росії.