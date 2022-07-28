У США на аукціоні продали скелет стародавнього динозавра — за понад $6 мільйонів

Скамʼянілість належить горгозавру — далекому родичу тиранозавра. Горгозавр блукав Землею близько 77 мільйонів років тому, і, як і у тиранозавра, мав велику голову, рот із вигнутими зубцями і маленькі передні кінцівки з двома пальцями. Хоча він був меншим за свого двоюрідного брата-динозавра, він був швидшим, лютішим і мав сильніші щелепи, здатні розривати товсту шкіру добичі.

У США, у місті Нью-Йорк на аукціоні продали рідкісний стародавній скелет динозавра — за понад $6 мільйонів. Анонімний покупець отримав унікальну можливість дати прізвисько хижакові.

Скамʼянілість виявили у 2018 році на приватній землі в штаті Монтана, вона складається із 79 кісткових елементів. Тварина була три метри заввишки та шість метрів завдовжки.

На аукціоні також продали зуб тиранозавра за понад $100 тисяч і черепи трицератопса ($661 500) та шаблезубого тигра.