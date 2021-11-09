«Холодна кістка». Дослідники виявили перший вид динозавру, який жив у Гренландії 214 мільйонів років тому

Міжнародна група дослідників з Португалії, Данії та Німеччини виявили перший вид динозавра, який жив у Гренландії 214 мільйонів років тому. Про це повідомляє Sky News.

Новий вид динозаврів вшановує місцеву мову інуїтів – його наукова назва Issi saaneq і означає «Холодна кістка» ("Cold Bone"). Ця тварина є травоїдною, вона середнього розміру з довгою шиєю і була попередником завроподів (наприклад, брахіозавру — це одна з найбільших наземних тварин в історії).

Перші останки динозавра — два черепи, що добре збереглися — виявили ще у 1994 році палеонтологи з Гарвардського університету під час експедицій до Гренландії, але тоді ще не було ясно, чи належать вони до зовсім нового вигляду. Міжнародна група дослідників зараз підтвердила це відкриття у журналі Diversity.