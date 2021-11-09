«Холодная кость». Исследователи обнаружили первый вид динозавра, который жил в Гренландии 214 миллионов лет назад

Международная группа исследователей из Португалии, Дании и Германии обнаружили первый вид динозавра, который жил в Гренландии 214 миллионов лет назад. Об этом сообщает Sky News.

Новый вид динозавров чествует местный язык инуитов – его научное название Issi saaneq и означает «Холодная кость» ("Cold Bone"). Это животное является травоядным, оно среднего размера с длинной шеей и было предшественником зауроподов (например, брахиозавра — это одно из самых больших наземных животных в истории).

Первые останки динозавра — два хорошо сохранившихся черепа — обнаружили еще в 1994 году палеонтологи из Гарвардского университета во время экспедиций в Гренландию, но тогда еще не было ясно, относятся ли они к совершенно новому виду. Международная группа исследователей сейчас подтвердила это открытие в журнале Diversity.