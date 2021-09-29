В Англії знайшли два нові види динозаврів. Вони розміром зі шкільний автобус

В Англії на острові Уайт виявили два нові види динозаврів — кожен розміром зі шкільний автобус. Тварин називають «убивцями», адже у них були «крокодилоподібні черепи», що дозволяли полювати на суші та у воді. Крім цього, у динозаврів були гострі як бритва зуби та кігті, а також хлистоподібний хвіст.

Про це повідомили в науковому журналі Scientific Reports 29 вересня, цитує The Independent.

Науковці із Саутгемптонського університету виявили, що скамʼянілості належать двом раніше невідомим видам динозаврів-тероподів із сімейства спинозаврових. Скамʼянілості (частини двох черепів) колекціонери знайшли кілька років тому на пляжі поблизу Брайстоуну. Після цього до розкопок підключилися співробітники місцевого Музею динозаврів, які витягли понад 50 кісток тварин. Породи, в яких знайшли кістки, належать до раннього крейдового періоду, їхній вік — приблизно 125 мільйонів років.