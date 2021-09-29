В Англии нашли два новых вида динозавров. Они размером со школьный автобус

В Англии на острове Уайт обнаружили два новых вида динозавров — оба размером со школьный автобус. Животных называют «убийцами» — у них были «крокодилоподобные черепа», которые позволяли охотиться на суше и в воде. Кроме этого, у динозавров были острые как бритва зубы и когти, а также хлыстоподобный хвост.

Об этом сообщили в научном журнале Scientific Reports 29 сентября, цитирует The Independent.

Ученые из Саутгемптонского университета обнаружили, что окаменелости принадлежат двум ранее неизвестным видам динозавров-тероподов из семейства спинозавровых. Окаменелости (части двух черепов) коллекционеры нашли несколько лет назад на пляже около Брайстоуна. После этого к раскопкам подключились сотрудники местного музея динозавров, которые и нашли более 50 костей животных. Породы, в которых нашли кости, принадлежат к раннему меловому периоду, их возраст — около 125 миллионов лет.