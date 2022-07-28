ЄС і США привітали призначення Олександра Клименка на посаду очільника САП

США та ЄС привітали призначення Олександра Клименка на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Вони вірять, що САП відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України.

Відповідні заяви оприлюднили посол США в Україні Бріджит Брінк і посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

«Я із нетерпінням чекаю на співпрацю з генеральним прокурором Андрієм Костіним та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у підтримці верховенства права, яке надзвичайно важливе для незалежного, демократичного та процвітаючого майбутнього України», — наголосила посол США.

«Україна виконує одну з рекомендацій, що супроводжувала статус кандидата на вступ в ЄС! Завершено тривалий процес відбору, який дає уроки. Бажаю пану Клименку сил та мужності», — написав посол ЄС.