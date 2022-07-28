Олександра Клименка призначено керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Клименка переможцем конкурсу комісія визнала 19 липня. Колишній детектив Національного антикорупційного бюро пройшов необхідну спецперевірку, про що комісія САП звітувала 27 липня. Заступником Клименка буде прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.
- Конкурсна комісія майже два роки не могла обрати нового голову САП, причиною цього були внутрішні конфлікти та ймовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови визначили ще наприкінці 2021 року. Але комісія ніяк не могла затвердити фінальні результати.
- Активісти звинувачували в затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролював заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважали, що Татаров намагався зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і Татаров.
- Вимога призначити переможця конкурсу на посаду голови САП була в переліку обовʼязкових для початку перемовин України про вступ до Євросоюзу.