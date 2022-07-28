Reuters: Єгипет скасував контракти на 240 тисяч тонн української пшениці

Єгипет скасував контракти на 240 000 тонн української пшениці, які забронював у лютому та березні.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Законтрактоване зерно так і не відвантажили через повномасштабне вторгнення росії в Україну. За даними журналістів, Єгипет скасував угоди щодо чотирьох із пʼяти партій зерна. Генеральне управління з постачання товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії «Нібулон» та Inerco від зобовʼязань з постачання зерна, попри те що у контрактах GASC немає пункту про форс-мажор.
22 липня Україна і росія підписали з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна. Журналістам не вдалося встановити, коли GASC скасували контракти — до підписання «зернової угоди» чи після.
За словами трейдерів, пʼятий зерновий вантаж для Єгипту перебуває в українському порту «Чорноморськ» та чекає на відправку.
- У травні агентство Reuters повідомляло, що близько 300 тис. т української пшениці, яку купив Єгипет, заблоковані в Україні, причому один вантаж перебував у порту, а чотири інших ще мали завантажити.
- 23 липня, наступного дня після підписання угоди про експорт зерна з України, росіяни атакували Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Сили Протиповітряної оборони збили дві ракети, а ще дві влучили в інфраструктуру порту. Там було зерно, яке готували на експорт. Ракети не влучили у сховище зерна, а поцілили по насосній станції, виникла невелика пожежа. Значних руйнувань не було, жертв також. У російському міноборони підтвердили удар по порту Одеси.
- Після російського обстрілу міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Україна продовжує технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції зі своїх портів навіть за умов, коли росія не збирається виконувати свої зобовʼязання.