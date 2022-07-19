Глава ОП каже, що не впливав на приначення тимчасових керівників СБУ та прокуратури

Голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю «НВ» запевнив, що не впливав на кадрові рішення президента та не відвідував день народження свого заступника Олега Татарова і не знає, чи були там навопризначені тимчасові очільники прокуратури та СБУ.

«Я не гуляв на дні народженні Татарова, тому не можу ні підтвердити, ні спростувати, чи були вони там. І коли президент вирішив їх призначити, що важливо — «тимчасово виконуючими обов’язки», це точно не впливало на його рішення. Є відповідна процедура, за якою президент визначав, на кого він покладає ці обов’язки», — каже Єрмак.

За його словами, монополізація влади, яку йому приписують це більше конспірологічна теорія.

«У мене нема жодних інших цілей, окрім служіння моїй країні і роботі на президента. Що стосується впливу пана Татарова: він мені ці кандидатури не пропонував, а я, відповідно, не пропонував президентові», — зазначив голова ОП.