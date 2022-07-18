«Урятували від голоду»: міністр Кулеба припустив, чому росія погодилася на вивезення зерна з України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що росія погодилася на вивезення зерна з України для того, щоб вберегти свою репутацію серед країн Азії та Африки. Наразі домовленості вже майже на завершальній стадії.

Про це він розповів в інтервʼю Forbes.

«Я з точки зору логіки бачу лише один аргумент, чому путін має погодитися. Це його прагнення показати країнам, які тримають нейтралітет або більше схиляються до російської позиції щодо війни (в Африці, Азії), що він їх урятував від голоду, від зростання цін на продукти харчування. В усьому іншому я не розумію, навіщо йому це може бути потрібно», — зазначив Кулеба.

За його словами, погоджуючись на це, росія підриває власні зусилля з придушення української економіки. На думку Кулеби, зараз у путіна з одного боку репутація росії в країнах Азії та Африки, а з іншого — зменшення доходів України.

Водночас Кулеба запевнив, що Україна не погодиться на жодні умови, які відкриють для росії шлях до нападу з моря.