Важкі військові літаки росії звозять у білорусь озброєння, а винищувачі почали відпрацьовувати удари

Великі транспортні військові літаки росії почали активно літати до білорусі, що може свідчити про перекидання важкого і великогабаритного озброєння, військової техніки та військ.
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зафіксувала 13 і 14 липня прильоти двох військових Ан-22 «Антей» на аеродром Мачулищі, що біля Мінську. Крім цього, туди ж прилітав російський транспортий Ил-76.
Ан-22 «Антей» вважається найбільшим у світі турбогвинтовим транспортним літаком. В експлуатації таких залишається лише 4 одиниці.
Також сьогодні зранку в Барановичах фіксуються навчання винищувальної авіації, які відпрацьовують авіаудари.
У небі білорусі працює російський А-50 — літак далекого радіолокаційного виявлення та управління.
- У МЗС України та розвідці вважають, що ризику нападу з боку білорусі поки що немає. За армією білорусі уважно стежать. Наразі у країні збільшується кількість російської авіації та ракетних систем. Загроза ракетних ударів з білорусі зберігатиметься ще принаймні три місяці, оскільки південь країни закрили для авіації до жовтня.
- Відомо, що білорусь віддала росіянам під повний контроль аеродром «Зябровка». Супутники показали, що там збільшується кількість С-400, танків і БМП.