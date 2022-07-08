Уночі в окупованих Донецьку та Шахтарську погриміли вибухи. Горить склад боєприпасів

Уночі на окупованій частині Донецької області — у містах Шахтарськ і Донецьк — прогриміли вибухи.

Про це повідомляють місцеві канали.

За деякими даними, влучання у Шахтарську було за складом боєприпасів, які почали детонувати. «Адміністрація» міста Шахтарськ вже оголосила евакуацію місцевих мешканців у передмістя. У Донецьку був «обстріл» Кіровського району.