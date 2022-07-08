Уночі в окупованих Донецьку та Шахтарську погриміли вибухи. Горить склад боєприпасів

Уночі на окупованій частині Донецької області — у містах Шахтарськ і Донецьк — прогриміли вибухи.
Про це повідомляють місцеві канали.
За деякими даними, влучання у Шахтарську було за складом боєприпасів, які почали детонувати. «Адміністрація» міста Шахтарськ вже оголосила евакуацію місцевих мешканців у передмістя. У Донецьку був «обстріл» Кіровського району.
- 5 липня в Донецьку горів «КАМАЗ Центр» у Київському районі. Його могли використовувати як склад боєприпасів. Напередодні, 4 липня, у Донецьку горіли залізничні обʼєкти. Тоді теж заявляли про обстріли. У «днр» заявили, що двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень. 6 липня в Донецьку горіла нафтобаза, представники «днр» заявляли про обстріли.