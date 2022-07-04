В окупованому Донецьку горять залізничні об’єкти. До цього там лунали вибухи

В окупованому Донецьку горять залізничні об’єкти.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про масований обстріл міста та публікують відео наслідків. За їхніми даними, пожежі виникли в районі залізничного вокзалу і залізничного ринку.

Пропагандистські російські ЗМІ пишуть про пожежу на заводі «ДонПластАвтомат», яка виникла начебто внаслідок обстрілу з боку ЗСУ.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram писав, що загоряння сталися через порушення правил протипожежної безпеки, проте звідки в нього ці дані, незрозуміло.