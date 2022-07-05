В окупованому Донецьку горить «КАМАЗ Центр». Там могли складувати боєприпаси

В окупованому Донецьку сталася пожежа на території автоцентру «КАМАЗ Центр» у Київському районі міста.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ і «штаб територіальної оборони днр».

Вони стверджують, що центр обстріляли, в результаті чого сталося займання автотранспорту. «КАМАЗ Центр» — це великий комплекс із СТО, магазином автомобільних запчастин та складськими приміщеннями.

Поки не ясно, чи використовувався центр у військових цілях. Проте на опублікованих відео можна бачити вибухи вже після ймовірного обстрілу.

Журналіст Денис Казанський повідомляє, що вибухає склад із російськими боєприпасами.

«Виродки спеціально складують снаряди у житлових кварталах, щоб прикритися людьми, а потім кричать, що ЗСУ стріляють у мирних жителів. Але багато хто з донеччан розуміє, що відбувається, і зазначають, що вибухають саме склади боєприпасів», — пише Казанський.